RTS Deux 09:45 bis 10:10 Sonstiges Les mini-soigneurs La nuit, tous les chats sont gris CH Stereo Merken Cinq enfants âgés de 9 à 11 ans ont été recrutés lors d?un casting pour endosser le rôle de « Mini-Soigneur »: Musyne (VD), Timo (VD), Clara (VS), Tess, (GE), Loris (JU). Objectif : prêter main-forte au refuge Ste-Catherine de la Société Vaudoise pour la Protection des Animaux. Accompagnés d?un coach, les Mini-Soigneurs mènent de nombreuses activités visant à améliorer la vie des animaux : nettoyer l?étang des palmipèdes, retirer des tics et détartrer des dents, capturer un chat haret, éduquer un chien? Les enfants travaillent en binôme et leurs missions seront évaluées. De quoi susciter désir de s?améliorer et suspens! Les cinq enfants sont présents dans toutes les émissions qui se déclinent en quatre séquences : le défi, deux activités découverte et deux portraits : celui d?un animal et en alternance, celui d?un enfant ou d?un métier du refuge. L?occasion d?en savoir plus sur les activités du dresseur canin, d?apprendre à administrer un médicament, de découvrir la vie des oiseaux exotiques ou des tortues. Les jeunes téléspectateurs découvrent ce que revêt la responsabilité de prendre soin d?un animal. Ils apprennent à mieux connaître les animaux domestiques et la faune de chez nous. Le but des Mini-Soigneurs est aussi de faire prendre conscience aux enfants et aux parents de la charge que représente un animal à la maison. Ludique et éducative, cette série familiale pourrait bien, également, faire naître des vocations! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les mini-soigneurs