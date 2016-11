sixx 22:50 bis 00:50 Drama Die verbotene Frau D, A 2013 Nach Verena Wermuth Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Verena ist eine vielbeschäftigte und reisefreudige Journalistin. Privat lebt sie mit ihrem Kollegen Paul in einer glücklichen, wenn auch unaufgeregten Beziehung. Auf einem Pressetermin in Wien lernt sie den Araber Khalid kennen und fühlt sich magisch von ihm angezogen. Als sie erfährt, dass ihr Traumprinz bereits einer Frau versprochen wurde, muss sie sich entscheiden: Kann sie aus Liebe zu ihm für immer die verbotene Frau sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Verena) Mido Hamada (Khalid) Andreas Lust (Paul) Sandra Cervik (Muaba) Maya Henselek (Faizah) Amira El Sayed (Daima) Originaltitel: Die verbotene Frau Regie: Hansjörg Thurn Drehbuch: Carolin Hecht, Martin Kluger, Maureen Herzfeld, Caroline Hecht, Gabriele Kister, Verena Wermuth Kamera: Peter Zeitlinger Altersempfehlung: ab 12