sixx 15:50 bis 16:20 Kochen Sweet & Easy - Enie backt Auf die Hand Tarte-Streifen / Speck-Pizza / Parmesan-Lollies D 2016 HDTV Enie backt Süßes und Herzhaftes für den großen Hunger zwischendurch. So wie die Tarte-Streifen - schnell gemacht und super lecker mit Crème Fraîche, Pfirsichen und Himbeeren. Liegt auch super in der Hand: Die knusprige Speck-Pizza vom Blech. "Speed & Easy" und super handlich sind die Parmesan-Lollies. Die Hamburger Back-Bloggerin "Küchendeern" aka. Jasmin Krause zaubert exotische Törtchen ins Glas: Mit Mangos, Maracuja und Brezelboden. Moderation: Enie van de Meiklokjes Originaltitel: Sweet & Easy - Enie backt