ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Kunst am Stiel USA 2006 Merken Homer wird von Mr. Burns gefeuert, weil er sich mehr für den Eiswagen vor der Tür als für die Arbeit interessiert. Kurz darauf stirbt der Eisverkäufer, und Homer übernimmt dessen Job. Marge ist inzwischen frustriert, da sie als Hausfrau ihr Dasein fristet und so gar nichts tun kann, um sich selbst zu verwirklichen. Als Homer jede Menge leer geschleckte kleine Holzstiele mit nach Hause bringt, beginnt sie, daraus Skulpturen anzufertigen - zunächst mit großem Erfolg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Matthew Nastuk Drehbuch: Carolyn Omine Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6