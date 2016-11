ProSieben 15:45 bis 16:10 Comedyserie Two and a Half Men Das Traumpaar USA 2014 2016-11-20 07:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Termin mit der Sozialarbeiterin Miss McMartin steht an. Alan und Walden trainieren, wie ein verliebtes Pärchen aufzutreten, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Miss McMartin ist zwar von den beiden angetan, will aber, um ganz sicher zu gehen, noch einen Blick in ihr Zuhause werfen. Doch da läuft so einiges aus dem Ruder: Plötzlich steht Alans Exfreundin Lyndsey, gerade aus dem Entzug entlassen, stockbetrunken vor der Tür. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny Harper) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Maggie Lawson (Ms. McMartin) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Don Reo, James Vallely Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman