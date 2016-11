ProSieben 12:30 bis 13:00 Trickserie Die Simpsons Marges Meisterwerk USA 1991 Merken Als Homer im Vergnügungspark in der Wasserrutsche stecken bleibt, beginnt er, ernsthaft über eine Abmagerungskur nachzudenken. Währenddessen entdeckt Marge ihr Zeichentalent wieder. Ihr Porträt des rundlichen Homer gewinnt den ersten Preis der Kunstausstellung von Springfield. Doch dann erhält sie einen Auftrag für ein Porträt von Mr. Burns - und der Mann ist wirklich abstoßend hässlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Jim Reardon Drehbuch: Brian K. Roberts Musik: Alf Clausen

