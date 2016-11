ProSieben 09:30 bis 10:00 Comedyserie Two and a Half Men Stur, zwanghaft und unflexibel USA 2003 16:9 HDTV Merken Junggeselle Charlie - erfolgreich im Beruf und bei den Frauen - genießt das Leben in seinem Haus am Strand von Malibu. In diese Idylle platzen sein Bruder Alan und sein kleiner Neffe Jake: Die beiden sind ausgezogen, nachdem Alans Frau Judith sich überraschend als Lesbe geoutet hat. Während Alan einen Eherettungsversuch startet, spielen Charlie und Jake eine Runde Poker mit Charlies Freunden. Jake entpuppt sich dabei als wahres Poker-Ass, worauf Alan nicht wirklich stolz ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) Holland Taylor (Evelyn Harper) Kristin Bauer (Laura) Melanie Lynskey (Rose) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Burrows Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Tony Askins Musik: Grant Geissman