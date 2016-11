Das Erste 02:50 bis 04:48 Thriller Zielfahnder - Flucht in die Karpaten D 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Gewaltverbrecher Caramitru (Dragos Bucur) bricht aus einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen aus. Es beginnt eine konzentrierte Jagd durch Deutschland bis an die polnische Grenze. Immer auf Caramitrus Fersen: Hanna Landauer (Ulrike C. Tscharre) und Sven Schröder (Ronald Zehrfeld), Zielfahnder beim LKA in Nordrhein-Westfalen. Die beiden gehören einer hochspezialisierten Polizeieinheit an, die für heikle Einsätze rund um den Globus geschult ist, wo sie in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden nach Schwerstkriminellen fahndet. Doch Caramitru ist seinen Verfolgern stets einen Schritt voraus - und entkommt. Ein herber Rückschlag für die Polizei, vor allem für Landauer, denn Caramitru ist kein Unbekannter für sie: Bei einer missglückten Festnahme hatte Caramitru seinerzeit Landauers Partner Paul Lindner (Florian Lange) angeschossen. Lindner ist bis heute dienstuntauglich. Für Landauer gibt es daher nur ein Ziel: Caramitru muss wieder hinter Gitter gebracht werden. Die Jagd nach Caramitru führt Schröder und Landauer weiter nach Rumänien. Mit Hilfe der rumänischen Kollegen verfolgen sie Caramitru von Bukarest aus zu einem entlegenen Dorf am Fuße der Karpaten. In dieser für sie fremden Welt wollen sie den Flüchtigen stellen - auf der Hochzeit von dessen Schwester. Eine Jagd mit überraschenden Hindernissen, die Landauer und Schröder nicht nur an geografische und kulturelle Grenzen bringt, sondern letztlich auch an ihre eigenen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike C. Tscharre (Hanna Landauer) Ronald Zehrfeld (Sven Schröder) Arved Birnbaum (Karl Vieth) Axel Moustache (Florin) Dragos Bucur (Liviu Caramitru) Radu Bînzaru (Radu Bara) Oliver Reinhard (Justizminister Jäger) Originaltitel: Zielfahnder - Flucht in die Karpaten Regie: Dominik Graf Drehbuch: Rolf Basedow Kamera: Alexander Fischerkoesen Musik: Sven Rossenbach, Florian van Volxem

