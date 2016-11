Das Erste 00:05 bis 01:05 Show Inas Nacht Late-Night-Show D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Gäste: Volker Lechtenbrink, Thomas Anders, Von Wegen Lisbeth Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Ina Müller begrüßt zunächst den Schauspieler und Sänger Volker Lechtenbrink. Er erzählt auf charmante Art von seiner ersten großen Leinwandliebe, von den vielen Höhen und wenigen Tiefen seiner wechselvollen Vita und wie er seine jetzige, fünfte Ehefrau kennenlernte. Hinzu kommt der Sänger Thomas Anders. Er berichtet von seiner Kindheit, die bereits durch Musikauftritte geprägt war, den Jahren mit "Modern Talking" und peinlichen Verwechslungen im Hotel. Musikgast ist die junge Berliner Band "Von Wegen Lisbeth", die mit bissigen Texten und frischem Poprock auf sich aufmerksam macht. Und in der heutigen Sendung greift Moderatorin Ina Müller auch mal für einen eigenen Song zum Mikro. Da staunen auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die "Tampentrekker", die wie immer bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei "Inas Nacht", aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Volker Lechtenbrink (Schauspieler und Sänger), Thomas Anders (Musiker, Ex-"Modern Talking"-Star), Von Wegen Lisbeth (Band) Originaltitel: Inas Nacht

