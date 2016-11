Das Erste 20:15 bis 22:10 Thriller Zielfahnder - Flucht in die Karpaten D 2016 2016-11-19 02:50 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ulrike C. Tscharre und Ronald Zehrfeld Seite an Seite in der neuen TV-Krimi-Reihe "Zielfahnder". Der Gewaltverbrecher Caramitru bricht aus einer Justizvollzugsanstalt aus. Die beiden LKA-Zielfahnder Hanna Landauer und Sven Schröder sind ihm auf den Fersen. Die Jagd nach Caramitru führt die Ermittler bis nach Rumänien. Mit Hilfe der rumänischen Kollegen verfolgen sie Caramitru von Bukarest aus zu einem entlegenen Dorf am Fuße der Karpaten. Sie wollen den Flüchtigen auf einer Hochzeit stellen. – Spannender TV-Krimi von Dominik Graf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike C. Tscharre (Hanna Landauer) Ronald Zehrfeld (Sven Schröder) Arved Birnbaum (Karl Vieth) Axel Moustache (Florin) Dragos Bucur (Liviu Caramitru) Radu Bînzaru (Radu Bara) Oliver Reinhard (Justizminister Jäger) Originaltitel: Zielfahnder - Flucht in die Karpaten Regie: Dominik Graf Drehbuch: Rolf Basedow Kamera: Alexander Fischerkoesen Musik: Sven Rossenbach, Florian van Volxem