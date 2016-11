Das Erste 13:00 bis 14:30 Melodram Im Schatten des Pferdemondes D 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es braucht ein ganz besonderes Gespür, um das Vertrauen von Tieren zu gewinnen. Das weiß auch der Tierarzt Eric Gustavson (Philipp Brenninkmeyer). Er verfügt über die seltene Gabe, seelisch verstörte Pferde zu verstehen und sie zu heilen. Nun aber wird er mit einem besonders schweren Fall konfrontiert: Die verwitwete Gutsbesitzerin Jane Hamilton (Catherine Flemming) und ihr Schwiegervater John (Volkert Kraeft) engagieren ihn, damit er sich der Stute Scarlett annimmt. Das Tier verhält sich äußerst aggressiv und lässt nicht einmal mehr andere Pferde an sich heran. Für das hochverschuldete Gestüt wäre der Verlust der wertvollen Zuchtstute eine Katastrophe. Anfangs stehen Jane und ihr Schwiegervater den ungewöhnlichen Methoden Erics skeptisch gegenüber - bis sie erkennen, welches Vertrauen die Pferde auf Anhieb zu ihm entwickeln. Tatsächlich gelingt es Eric, Scarlett zu besänftigen, die Ursache für ihr Verhalten bleibt ihm jedoch ein Rätsel. Bis er entdeckt, dass die Hamiltons schon lange einen erbitterten Streit mit ihren Nachbarn, der Schafzüchter-Familie Flatcher, führen. Eric ist überzeugt, dass Scarletts aggressives Verhalten auf irgendeine Weise mit dieser Fehde zu tun hat. Vergeblich versucht er, zwischen den verfeindeten Familien zu vermitteln. Als Scarlett eines Tages den Tierpfleger Edward (Jürg Plüss) attackiert, wird auch Eric schwer verletzt. Während seiner Genesung im Krankenhaus verliebt er sich in die behandelnde Ärztin Dr. Elaine Mercury (Suzan Anbeh) - und weckt damit Janes Eifersucht. Die Gutsbesitzerin hoffte, in Eric endlich einen neuen Partner gefunden zu haben. In ihrer Enttäuschung versucht sie, Eric und Elaine durch eine Lüge auseinanderzubringen - scheinbar mit Erfolg. Zur gleichen Zeit spitzt sich Johns Konflikt mit den Flatchers immer weiter zu. Dabei gerät auch Eric in größte Gefahr. Basierend auf Motiven des gleichnamigen Bestsellers von Evita Wolff, erzählt "Im Schatten des Pferdemondes" von einem Mann, der in eine dramatische Familienauseinandersetzung hineingezogen wird und zugleich in einen Widerstreit der Gefühle gerät, als zwei Frauen sich gleichzeitig in ihn verlieben. Auf geschickte Weise nutzt der Film dabei die Geschichte eines verstört-aggressiven Pferdes als Sinnbild für die emotionalen Konflikte der Menschen. "Im Schatten des Pferdemondes" entstand an Originalschauplätzen im malerischen Südengland. Die Hauptrollen spielen Philipp Brenninkmeyer, Catherine Flemming und Suzan Anbeh. Abgerundet wird das prominente Ensemble von Volkert Kraeft, Harry Täschner und Jürg Plüss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philipp Brenninkmeyer (Dr. Eric Gustavson) Catherine Flemming (Jane Hamilton) Suzan Anbeh (Dr. Elaine Mercury) Volkert Kraeft (John Hamilton) Petra Kelling (Claire Hickman) Harry Täschner (Tom Flatcher) Jan Dose (Jimmy Flatcher) Originaltitel: Im Schatten des Pferdemondes Regie: Michael Steinke Drehbuch: Gunter Friedrich, Felix Huby Kamera: Dieter Sasse, Heinz Dieter Sasse Musik: Philipp Steinke Altersempfehlung: ab 6