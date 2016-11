Das Erste 12:05 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Wer bist du wirklich? D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Nachdem die junge Rosa in der Stadt gestürzt ist, wird sie von Elias Bähr und Niklas Ahrend in der Notaufnahme behandelt. Ihre Verletzung muss in einer Operation behoben werden. Doch nach dem Eingriff leidet Rosa unter Amnesie. Sie hat keinerlei Erinnerungen und sucht bei dem freundlichen Assistenzarzt Elias Bähr Halt. Wer ist die junge Frau und was ist mit ihr passiert? Unterdessen wird auch der angehende Rettungstaucher Chris Lewandowski aufgenommen. Er ist bei einer Trainingsstunde ohnmächtig geworden, musste sogar reanimiert werden. Nun suchen der Oberarzt Matteo Moreau und die Assistenzärztin Vivienne Kling nach der Ursache für die Ohnmacht. Doch sie stehen vor einem Rätsel. Auch Ben Ahlbeck steht vor einer Herausforderung. Der junge Arzt ist auf der Kinderstation eingeteilt und dort den Streichen der kleinen Patienten ausgeliefert. Doch Hilfe eilt ihm durch Leyla Sherbaz herbei. Kann Ben Herr der Lage werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Nesytowa (Dr. Theresa Koshka) Marijam Agischewa (Prof. Dr. Karin Patzelt) Horst Günter Marx (Wolfgang Berger) Robert Giggenbach (Dr. Harald Loosen) Gunda Ebert (Dr. Franziska Ruhland) Christian Beermann (Dr. Marc Lindner) Janina Stopper (Rosalind "Rosa? Leonhard) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: David Carreras Drehbuch: Susan Jones

