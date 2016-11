Das Erste 09:30 bis 10:00 Kinderserie Die Pfefferkörner Folge: 156 Auf dem Holzweg D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Pinja ist neuerdings bei den "Green Cats" aktiv, einer Umweltgruppe, die sich für den Erhalt der Regenwälder einsetzt. Der Tipp eines Insiders führt sie auf die Spur eines Holzhändlers, der illegal Tropenhölzer einführt. Ramin imponiert Pinjas kämpferisches Engagement; er unterstützt sie, doch die Ermittlungen führen in eine Sackgasse. Pinja lässt der Fall nicht los, sie startet einen Alleingang, der nicht nur sie in große Gefahr bringt. Stella hat unterdessen ganz andere Probleme: Soll sie ihrem Vater und damit ihrer Familie eine zweite Chance geben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ava Sophie Richter (Jale Dschami) Piet Jann (Ramin Dschami) Sina Michel (Pinja Friese) Zoe Malia Moon (Stella Friese) Otto von Grevenmoor (Till Petersen) Neil Malik Abdullah (Navid Dschami) Neda Rahmanian (Dr. Leyla Dschami) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Franziska Hörisch Drehbuch: Anja Jabs Kamera: Uwe Neumeister