SAT.1 Emotions 03:40 bis 04:25 Krimiserie Der letzte Bulle Der Sinn des Lebens D 2013 2016-11-20 08:50 16:9 HDTV Merken In einer Autowerkstatt wird eines Nachts der Junggeselle und Lebenskünstler Sascha König erschossen. Eine erste Spur führt Mick und Andreas in die Kinderwunschklinik von Dr. Matthias Schatz. Doch der Chefarzt wiegt sich in Unschuld und Unwissen. Sascha hatte in letzter Zeit häufig Kontakt mit der hübschen Ina Richter. Das ist auch seiner Freundin Leonie nicht entgangen ... Was ihr jedoch entgangen ist: Ina ist glücklich verheiratet - mit einer Frau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "MIck" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Robert Lohr (Roland Meisner) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Dirk Martens (Dr. Matthias Schatz) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Katja Töner Kamera: Felix Poplawsky Musik: Thomas Klemm

