SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:40 Comedyserie Ben and Kate Fuchsjagd USA 2012 2016-11-20 05:10 16:9 Ben und Kate entdecken einen verschlossenen Briefumschlag ihres verstorbenen Vaters. Darin befinden sich Anweisungen für eine Schnitzeljagd. Sofort lassen sie die alte Familientradition wieder aufleben. Wie üblich ist Kate zunächst deutlich motivierter, doch dann merkt Ben, dass der Preis wertvoller ist als gedacht ... Schauspieler: Dakota Johnson (Kate Fox) Nat Faxon (Ben Fox) Lucy Punch (BJ) Maggie Elizabeth Jones (Maddie Fox) Echo Kellum (Tommy) Aaron Takahashi (Shawn) Henry Shotwell (Young Ben) Originaltitel: Ben and Kate Regie: Gail Mancuso Drehbuch: John Quaintance, Lindsey Shockley, Laura Valdivia Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 6