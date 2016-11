SAT.1 Emotions 12:05 bis 13:40 Drama Die Tore der Welt CDN, GB, D 2012 Nach dem gleichnamigen Roman von Ken Follett 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während in Nordfrankreich der Hundertjährige Krieg tobt, kennt Godwyns paranoide Willkür als Prior von Kingsbridge keine Grenzen: Nachdem Mutter Cecilia endlich das Geld für den Bau des Hospizes aufgetrieben hat, bringt Godwyn das Gold an sich, um sich selber einen Palast zu bauen. Caris, die Nonne werden musste, will den König persönlich darum bitten, Godwyns Pläne zu stoppen. In dieser Situation kehrt Merthin zurück und offenbart Caris, dass er sie immer noch liebt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Chaplin (Sir Thomas Langley) Miranda Richardson (Cecilia) Charlotte Riley (Caris) Cynthia Nixon (Petranilla) Tom Weston-Jones (Merthin Fitzgerald) Peter Firth (Sir Roland) Nora von Waldstätten (Gwenda) Originaltitel: World Without End Regie: Michael Caton-Jones Drehbuch: Ken Follett, John Pielmeier Kamera: Denis Crossan Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12