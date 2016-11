Es scheint seine große Chance zu sein: Außendienstler Lehmann wird von seinem Abteilungsleiter Herling beauftragt, schon am nächsten Tag den Vertrag mit einem enorm wichtigen Kunden abzuschließen. Nach kurzer Rücksprache mit seiner Frau Rita macht er sich in Herlings Porsche auf den Weg. Im Vertreterhotel lässt er sich ganz gegen seine Art von seinem Kollegen Wilmers zum Besuch eines Nachtclubs überreden - eine Entscheidung, die ihm den Ärger seines Lebens bescheren wird ... In Google-Kalender eintragen