kabel1 classics 03:05 bis 05:15 Erotikfilm Die Geschichte der O. F, D, CDN 1975 16:9 HDTV Merken Die hübsche junge O. lernt eines Tages den weltmännischen und schicken Sir Stephen kennen. Sie verliebt sich auf Anhieb in ihn, was ihr Leben völlig verändert. Denn Stephen hat ziemlich dubiose Ansichten über Frauen: Er ist davon überzeugt, dass Frauen von Natur aus minderwertiger seien als Männer. Deshalb müssten sie sich jederzeit allen männlichen Lüsten und Launen unterwerfen. Um ihrer Liebe willen ist O. bereit, alles zu opfern und sich bedingungslos unterzuordnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corinne Cléry (O) Udo Kier (René) Anthony Steel (Sir Stephen) Jean Gaven (Pierre) Christiane Minazzoli (Anna-Marie) Martine Kelly (Thérèse) Jean-Pierre Andréani (Eric) Originaltitel: Histoire d'O Regie: Just Jaeckin Drehbuch: Sébastien Japrisot Kamera: Robert Fraisse, Yves Rodallec Musik: Pierre Bachelet

