kabel1 classics 00:00 bis 01:35 Actionfilm The Fighters USA 2008 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der rebellische Teenager Jake Tyler wird an seiner neuen High School in einen brutalen Kampf verwickelt. Er erfährt von einem geheimen Fight Club, wo er auf einen ehemalig erfolgreichen Martial-Arts-Kämpfer trifft. Der gewalttätige und derzeitige Martial-Arts-Champion Ryan McCarthy droht ihm, seiner Familie und seinen Freunden. Deswegen will Jake seinen Körper und Geist mit Unterstützung und Anleitung des erfahrenen Ex-Kämpfers trainieren, um gegen den Feind anzutreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Faris (Jake Tyler) Amber Heard (Baja Miller) Cam Gigandet (Ryan McCarthy) Evan Peters (Max Cooperman) Leslie Hope (Margot Tyler) Djimon Hounsou (Jean Roqua) Wyatt Smith (Charlie Tyler) Originaltitel: Never Back Down Regie: Jeff Wadlow Drehbuch: Chris Hauty Kamera: Lukas Ettlin Musik: Michael Wandmacher Altersempfehlung: ab 18

