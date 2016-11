kabel1 classics 18:45 bis 20:15 Horrorfilm Halloween - Die Nacht des Grauens USA 1978 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es ist Halloween: Alle sind maskiert, alle erschrecken sich gegenseitig und alle sind fröhlich. Einer der Maskierten schleicht in der idyllischen Kleinstadt Haddonfield um ein Haus und beobachtet ein jugendliches Liebespaar. Als das Mädchen später alleine zurückbleibt, ersticht er es. Der Mörder stellt sich als Michael Myers, der sechsjährige Bruder des Mädchens, heraus. Als Geisteskranker, der nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, wird er in die Psychiatrie eingewiesen. 15 Jahre später - wiederum an Halloween - bricht Michael aus der Heilanstalt aus und kehrt nach Haddonfield zurück. Doch keiner will die Gefahr wahrhaben, weder der Sheriff noch die Leute, die ihre Türen vor den Hilfesuchenden verschließen. Und selbst schwerste Verletzungen, die ihm eines seiner Opfer zufügt, können den maskierten Michael Myers nicht aufhalten. Nach einigen bestialischen Morden gelingt es Michaels Psychiater schließlich, ihn niederzuschießen. Doch wenige Sekunden später ist die Leiche spurlos verschwunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donald Pleasence (Dr. Sam Loomis) Jamie Lee Curtis (Laurie Strode) Nancy Kyes (Annie Brackett) P.J. Soles (Lynda van der Klok) Charles Cyphers (Sheriff Leigh Brackett) Kyle Richards (Lindsey Wallace) Brian Andrews (Tommy Doyle) Originaltitel: Halloween Regie: John Carpenter Drehbuch: John Carpenter, Debra Hill Kamera: Dean Cundey Musik: John Carpenter Altersempfehlung: ab 18