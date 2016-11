kabel1 classics 14:55 bis 17:00 Thriller The Game USA 1997 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nicholas Van Orton hat mit seinen 48 Jahren alles erreicht, was man sich unter einer erfolgreichen Karriere vorstellt: Er ist ein angesehener, millionenschwerer Finanzmagnat, der sein Leben fest in der Hand hat. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als ihm sein jüngerer Bruder Conrad ein raffiniertes Spiel schenkt, das Nicholas dazu verleiten soll, die Kontrolle zu verlieren. Nicholas nimmt die Herausforderung an, nicht ahnend, dass er schon bald um sein Leben spielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Douglas (Nicholas Van Orton) Sean Penn (Conrad Van Orton) Deborah Kara Unger (Christine) James Rebhorn (Jim Feingold) Peter Donat (Samuel Sutherland) Carroll Baker (Ilsa) Anna Katarina (Elizabeth) Originaltitel: The Game Regie: David Fincher Drehbuch: John Brancato, Michael Ferris Kamera: Harris Savides Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 12