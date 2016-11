SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Ein ehrenwerter Geschäftsmann USA 1994 2016-11-19 23:55 Merken Der einflussreiche Mr. Bancroft versteigert ein Haus in Colorado Springs. Mit 700 Dollar ist Robert E. der Höchstbietende. Mr. Bancroft gibt ihm den Zuschlag - und will von dem Geschäft zurücktreten als er sieht, dass Robert E. schwarz ist. Nur weil sich Dr. Quinn einmischt, kommt der Kaufvertrag zustande. Doch Mr. Bancroft führt Böses im Sinn, denn er ist Mitglied des Ku Klux Klans und will nun in Colorado Springs neue Anhänger werben, um gegen Robert E. vorzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Quinn - Medicine Woman) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jonelle Allen (Grace) Barbara Babcock (Dorothy Jennings) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Toni Graphia Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 12