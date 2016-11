SAT.1 Gold 18:30 bis 19:20 Krimiserie Agentin mit Herz Das Syndikat USA 1987 Merken Donald Jordan ist einer der ganz großen Drogenbosse. Aus Angst vor Strafverfolgung hat er sich auf einer Karibikinsel verschanzt. Um einen Streit zu schlichten, kehrt Jordan für einen Tag heimlich in die Staaten zurück. Sein größter Feind, T. P. Aquinas, sieht seine große Chance gekommen, sich zu rächen: Jordan hatte einst dessen sechsjährigen Sohn auf offener Straße erschossen. Allerdings kommt der Drogenbaron dahinter, dass Aquinas ihm ans Leder will - und trifft Vorkehrungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Beverly Garland (Dotty West) Mel Stewart (Billy Melrose) Martha Smith (Francine Desmond) Raleigh Bond (T. P. Aquinas) J. Michael Flynn (Burt Walker) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Sidney Hayers Drehbuch: David G.B. Brown, Lynne Kelsey, Lee Maddux Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12