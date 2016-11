SAT.1 Gold 12:45 bis 13:35 Familiensaga Die Waltons Die Schauspielerin USA 1973 Merken Wie ein Hurricane bricht das Auftauchen der weltberühmten Schauspielerin Alvira Drummond über Walton's Mountain herein. Eine Autopanne lässt den Star Halt in dem kleinen Ort machen, und da es dort kein Hotel gibt, nimmt sie bereitwillig die Gastfreundschaft der Waltons in Anspruch. Ihre Erzählungen von der großen, weiten Welt, von der John-Boy bisher nur träumt, fesseln die Familie, und in den Kindern erwachen Sehnsüchte nach einer glanzvollen Zukunft ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy) Michael Learned (Olivia Walton) Judy Norton-Taylor (Mary-Ellen) Earl Hamner jr. (Erzähler) Ralph Waite (John Walton, Sr.) Ellen Corby (Esther Walton) Will Geer (The Grandfather) Originaltitel: The Waltons Regie: Vincent Sherman Drehbuch: Earl Hamner jr., William Bast Kamera: Russell Metty Musik: Jerry Goldsmith

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:00

Seit 353 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:45

Seit 173 Min. Curling

Sport

Eurosport 10:30 bis 13:00

Seit 143 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 11:00 bis 12:55

Seit 113 Min.