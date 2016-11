ZDF neo 00:40 bis 02:10 Thriller Alphabet Killer USA 2008 2016-11-19 03:25 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Megan Paige ist Polizistin beim Rochester Police Department und untersucht den Mord an einem zehnjährigen Mädchen. Dabei stößt sie auf ein Muster, das auf die Tat eines Serienkillers hindeutet. Vor- und Nachname des Opfers sowie der Ortsname des Verbrechens beginnen mit dem gleichen Buchstaben. Megans Polizei-Kollegen glauben allerdings nicht an ihre Serienmörder-Theorie und ignorieren sie. Megan wird in ihrer Ermittlungsarbeit immer obsessiver. Zunehmend leidet sie unter Halluzinationen. Doch niemand in ihrem Umfeld schenkt ihr Gehör. Da geschehen weitere Morde, die dem Muster folgen, so stirbt etwa Wendy Walsh in Webster. Währenddessen ist Megan dem Täter bereits näher, als es ihr bewusst ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eliza Dushku (Megan Paige) Cary Elwes (Kenneth Shine) Timothy Hutton (Richard Ledge) Tom Malloy (Officer Steven Harper) Michael Ironside (Captain Nathan Norcross) Bill Moseley (Carl Tanner) Carl Lumbly (Dr. Ellis Parks) Originaltitel: The Alphabet Killer Regie: Rob Schmidt Drehbuch: Tom Malloy Kamera: Joe DeSalvo Musik: Eric Perlmutter Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 237 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 57 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 57 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 57 Min.