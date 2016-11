ZDF neo 22:50 bis 00:40 Thriller Der Knochenjäger USA 1999 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Unfall ist der beste Experte für Spurensicherung, Lincoln Rhymes, gelähmt und ans Bett gefesselt. Doch die Jagd nach einem grausamen Killer gibt ihm neuen Lebensmut. Unterstützung bei der Lösung erhält er von der jungen Polizistin Amelia. Diese erkannte sofort die seltsamen Spuren, die der Mörder absichtlich legte. Zusammen macht sich das Duo an die Aufklärung und gerät dabei in ein tödliches Katz- und Maus-Spiel des Killers. Einst war er der beste Experte für Spurensicherung beim New Yorker Morddezernat, und nun plagen ihn Suizidgedanken: Nach einem Arbeitsunfall ist Lincoln Rhyme (Denzel Washington) querschnittsgelähmt, lediglich seinen Kopf und seinen linken Zeigefinger kann er noch bewegen. Erst als seine Ex-Kollegen ihn um Hilfe bei der Jagd auf einen mysteriösen Killer bitten, schöpft er neuen Lebensmut. In einem Bahntunnel wurde ein bestialischer Mord verübt, bei dem der Täter anscheinend bewusst diverse Spuren und Hinweise hinterlassen hat. Diese wurden von der Streifenpolizistin Amelia Donaghy (Angelina Jolie) entdeckt, die den Tatort in vorbildlicher Weise gesichert hat. Da er von ihrer Art und ihrer Auffassungsgabe beeindruckt ist, besteht Rhyme darauf, den Fall mit der Unterstützung der jungen Frau zu analysieren. Gemeinsam macht sich das ungleiche Duo an die Recherchen, und schon bald ereignet sich ein weiterer Mord. Da erneut Spuren gefunden werden, die der Verbrecher absichtlich gelegt haben muss, spricht alles dafür, dass es sich um einen Serientäter handelt. Neben den beiden Oscar-Gewinnern Denzel Washington und Angelina Jolie, die gewohnt souveräne Leistungen abliefern, können auch die Nebendarsteller in "Der Knochenjäger" restlos überzeugen - allen voran Queen Latifah als Pflegerin Thelma. Das 1970 als Dana Elaine Owens geborene Multitalent startete unter seinem Künstlernamen bereits Ende der Achtziger eine erfolgreiche Karriere als Musikerin. Nur kurz später kamen erste Rollen in Filmen und TV-Serien hinzu, von 1999 bis 2001 moderierte Queen Latifah schließlich sogar eine eigene Talkshow. Bis dato hat die Künstlerin sieben Alben veröffentlicht und in weit über 30 Filmen und zahlreichen TV-Serien mitgespielt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman, der in Deutschland zunächst als "Die Assistentin" veröffentlicht wurde, später übernahm man jedoch den Titel der Verfilmung. Der auf Thriller spezialisierte US-amerikanische Autor Jeffrey Deaver präsentierte mit diesem Buch 1997 zum ersten Mal die Figur des Lincoln Rhyme, die bis heute in zehn weiteren Romanen als Protagonist fungierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Lincoln Rhyme) Angelina Jolie (Amelia Donaghy) Queen Latifah (Thelma) Michael Rooker (Captain Howard Cheney) Michael McGlone (Detective Kenny Solomon) Luis Guzmán (Eddie Ortiz) Leland Orser (Richard Thompson) Originaltitel: The Bone Collector Regie: Phillip Noyce Drehbuch: Jeremy Iacone Kamera: Dean Semler Musik: Craig Armstrong Altersempfehlung: ab 16