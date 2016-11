ZDF neo 20:15 bis 21:35 Krimi Jesse Stone - Ohne Reue USA 2010 2016-11-19 04:55 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es wird ungemütlich für Chief Stone: Ein Parkhaus-Serienkiller treibt in Boston sein Unwesen. Stone ist vom Dienst suspendiert - und mischt sich trotzdem ein, gegen jede Vernunft. Privat allerdings läuft es für Jesse etwas ruhiger, denn zum ersten Mal gehören zu seinen besten Freunden nicht nur Golden Retriever Reggie und ein Glas Whisky, sondern auch eine Kollegin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Jesse Stone) Kathy Baker (Rose Gammon) Kohl Sudduth (Luther 'Suitcase' Simpson) Stephen McHattie (Captain Healy) Krista Allen (Cissy Hathaway) William Sadler (Gino Fish) Mae Whitman (Emily Bishop) Originaltitel: Jesse Stone: No Remorse Regie: Robert Harmon Drehbuch: Tom Selleck , Michael Brandman Kamera: David Gribble Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12