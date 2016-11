ZDF neo 18:45 bis 20:15 Krimi Inspector Lynley Und Gott war das Wort GB 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In einem Container mit Frischfleisch aus Dänemark wird auf dem Londoner Großmarkt die Leiche eines Mannes entdeckt, offenbar arabischer Herkunft. Bei dem Toten findet sich ein falscher Pass, der Sergeant Barbara Havers und einen extrem widerwilligen Inspector Lynley zur Einwanderungsbehörde führt, sowie ein offenbar sehr altes Blatt Pergament mit arabischer Kalligraphie. Für Inspector Mike Brennan (Nigel Betts), Chefermittler der Einwanderungsbehörde, ist der Fall klar: Menschenhandel! Er will den Mord zur Überführung eines Fälschers namens Michael Sweet (Colin Tierney) nutzen. Nur zähneknirschend willigt Lynley in die Zusammenarbeit ein. Professor Elias Blackwell (Mark Benton) von der British Library weiß über das antike Pergament zu berichten, dass es sich dabei um eine Seite des so genannten "Goldenen Korans" aus osmanischer Zeit handelt - in vollständiger Form unschätzbar wertvoll. Mit der Identifizierung des Toten durch Brennans Mitarbeiter ergibt sich endlich eine wichtige Spur: Latif Ansari ist vor acht Monaten mit seiner Frau Narima (Maggy Sherif) und seinem Bruder Ahmed (Khalid Laith) in Großbritannien eingereist. Von Dr. Lafferty (Paul Hickey) erfährt Havers, dass dem Opfer eine Niere entfernt worden ist, der Tote jedoch auf Dialyse angewiesen war, weil die noch verbliebene Niere komplett versagt hat. Bezahlte Ansari seine kostspielige medizinische Behandlung mit dem Verkauf der Koranseiten und machte damit seinen späteren Mörder auf sich aufmerksam? Für Lynley und Havers wird der Druck immens, als Brennan verfügt, dass Narima abgeschoben werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathaniel Parker (Inspector Thomas Lynley) Sharon Small (Sergeant Barbara Havers) Paul Hickey (Lafferty) Nigel Betts (Mike Brennan) Colin Tierney (Michael Sweet) Mark Benton (Elias Blackwell) Maggy Sherif (Narima Ansari) Originaltitel: The Inspector Lynley Mysteries Regie: Julian Simpson Drehbuch: Peter Jukes Kamera: Mark Partridge Musik: Debbie Wiseman, Robert Lockhart