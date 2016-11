ZDF 20:15 bis 22:45 Show 4 geben alles! Der große Familienwettkampf D, A, CH 2016 2016-11-19 20:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neu Merken Start der neuen Show "4 geben alles", die an den Klassiker "Wünsch dir was" erinnert. Jeweils eine Familie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wird auf den Prüfstand gestellt. Die Familien müssen zeigen, wie sie als Einheit funktionieren, wie gut sie sich kennen und wie sie gemeinsam Situationen meistern. In Spielrunden zu Themen wie „Liebe“, „Chaos“ oder „Herausforderung“ ist körperliche und geistige Vielseitigkeit gefragt. Singer-Songwriter Tim Bendzko unterstützt die drei Familien bei einem Spiel und stellt in der Sendung seinen aktuellen Hit vor. Steven Gätjen moderiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steven Gätjen Gäste: Gäste: Tim Bendzko (Singer-Songwriter) Originaltitel: 4 geben alles! Regie: Ladislaus Kiraly