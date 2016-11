ZDF 09:50 bis 10:15 Trickserie Heidi Folge: 29 Theresa in Not F, AUS, D, B 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Computeranimierte Neuauflage der beliebten Geschichte des kleinen Mädchens Heidi, dass bei seinem Großvater in den Bergen aufwächst und dabei allerlei Abenteuer zu bestehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benoît Allemane (Grandfather) Gabriel Bismuth (Karl) Lucille Boudonnat (Clara Sesemann) Thierry Gondet (Mister Bakker) Evelyne Grandjean (Peter's Grandmother) Emmylou Homs (Heidi) Nathalie Homs (Narrator) Originaltitel: Heidi Regie: Jérome Mouscadet, Andy Collins Drehbuch: Laurent Auclair, Sophie Decroisette, Jean Rémi François, Thierry Gaudin Musik: David Vadant, Patrick Sigwalt, Roman Allender, Titellied: Andreas Gabalier Altersempfehlung: ab 6