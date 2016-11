ZDF 06:50 bis 07:00 Trickserie Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood Folge: 30 Spiegel-Marian F, D, I 2014 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Mit einem Zauberspruch will Marian eine Wache aufhalten. Aber der Mann hat zufällig einen Spiegel in der Hand und der Zauberstrahl fällt auf Marian zurück. Danach ist sie vollkommen verändert. Ihre Freunde erkennen, dass sie eine umgedrehte Doppelgängerin von Marian vor sich haben und die echte Marian im Spiegel gefangen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robin Hood: Mischief in Sherwood Regie: Sandra Derval Drehbuch: Camille Couasse, Claire Kanny