ZDFinfo 21:40 bis 22:25 Dokumentation ZDF-History Der letzte "Gigant" - auf der Suche nach Hitlers Riesenflugzeug Der letzte "Gigant" - auf der Suche nach Hitlers Riesenflugzeug D 2014 Stereo 16:9 Im Frühjahr 2012 machen italienische Taucher vor der Küste Sardiniens eine sensationelle Entdeckung: Sie stoßen auf das Wrack eines so genannten "Giganten": einst das größte Flugzeug der Welt. In Hitlers Reich für die Invasion Englands entwickelt, konnte der Lastensegler ganze Kompanien und sogar Panzer transportieren. Verborgen in 60 Metern Tiefe, ist es das einzige Exemplar, das den Zweiten Weltkrieg überdauert hat. Das Schicksal des abgestürzten Mega-Fliegers ist mittlerweile geklärt: Attackiert von britischen Langstreckenjägern, stürzte der "Gigant" im Juli 1943 ins Meer und riss 67 Menschen in den Tod. 70 Jahre später bringt die Spurensuche am Meeresgrund den Angehörigen endlich Gewissheit über dieses tragische Schicksal. ZDF-History rekonstruiert den dramatischen Luftkampf und erzählt die Geschichte der Menschen an Bord. Originaltitel: ZDF-History