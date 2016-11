ZDFinfo 18:45 bis 19:30 Dokumentation ZDF-History Die großen Fluchten D 2015 2016-11-19 02:00 Stereo 16:9 Live TV Merken Die vielen Flüchtlinge, die 2015 nach Deutschland strömen, wecken Erinnerungen: Oft schon mussten auch Deutsche fliehen, und oft schon war Deutschland Zufluchtsland. Rund fünf Millionen Deutsche wanderten allein im 19. Jahrhundert in die USA aus - meist aus Not oder als Verfolgte. Etwa zwölf Millionen Deutsche mussten aufgrund des Zweiten Weltkrieges ihre Heimat verlassen. "ZDF-History" zeigt Fluchtgeschichten aus verschiedenen Jahrhunderten, erinnert auch an die Hugenotten, französische Glaubensflüchtlinge, die einst nach Preußen kamen und das Land mit aufbauten, blickt auf die Motive der deutschen Amerika-Auswanderer und das Schicksal der "Republikflüchtlinge" aus der DDR. Das Nazi-Regime hatte vielen Menschen, vor allem Juden, nur eine Wahl gelassen: Flucht oder Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History Regie: Jürgen Czwienk/Michael Funken/Peter Hartl/Ingeborg Jacobs/Bärbel Schmidt-Sakic