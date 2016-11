ZDFinfo 12:45 bis 13:30 Dokumentation ZDF-History Stalins Tochter D 2015 2016-11-19 04:10 Stereo 16:9 Live TV Merken Es war eine Sensation mitten im Kalten Krieg: 1967 floh die Tochter Josef Stalins in die USA. Aus dem Schatten ihres Vaters zu treten, gelang Swetlana Allilujewa auch in der Fremde nicht. Für die Sowjets bedeutete die Flucht einen schweren Ansehensverlust. Offenbar gab es sogar Überlegungen im Kreml, die berühmte Überläuferin zu töten. In den USA wurde Swetlana bald zum gefeierten Medienstar. Ihre Bücher machten sie reich, aber nicht glücklich. "ZDF-History" zeigt das ambivalente Vater-Tochter-Verhältnis, Stalins Grausamkeiten, die vor der eigenen Familie nicht Halt machten, und Swetlanas verzweifelte Suche nach privatem Glück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History Regie: Jobst Knigge