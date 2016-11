ZDFinfo 09:45 bis 10:30 Dokumentation Bratwurst, Aufschnitt & Co. - Wie gut sind unsere Wurstwaren? Der große Test mit Nelson Müller D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Deutschland ist berühmt für seine Wurstwaren. Doch bei vielen Verbrauchern wächst das Misstrauen gegenüber den Herstellern. Die Doku zeigt, was heutzutage alles in der Wurst steckt. Seit neuestem finden sich im Kühlregal immer mehr vegetarische Angebote. Wurst ohne Fleisch - wie geht das? Welche Zutaten mischt die Industrie in die angeblich gesunde Alternative? Und: Schmeckt das überhaupt? Sternekoch Nelson Müller gibt die Antworten. Bayern definiert sich über Weißwurst und Leberkäse, Norddeutschland ist stolz auf Teewurst, Leberwurst oder Pinkel. Überall dort, wo der Boden besser für Viehzucht als für Ackerbau geeignet ist, hat sich eine erstaunliche Vielfalt gebildet - über 1500 Sorten werden gezählt. Doch beim Thema Wurst entscheidet in Deutschland immer mehr vor allem der Preis. Rund zwei Drittel des deutschen Verbrauchs ist folienverpackte Ware, 40 Prozent stammen vom Discounter, Tendenz steigend. Droht die regionale Vielfalt verloren zu gehen? Die Massenproduktion von Wurstwaren gerät immer wieder in die Kritik: fragwürdige Zusatzstoffe, irritierende Deklarationen, schwammige Vorschriften. Ist es wirklich im Sinne der Verbraucher, wenn in vermeintlicher Geflügelwurst auch Schwein verarbeitet werden darf? Warum ist gerade in industriell gefertigten Wurstwaren der Salzanteil so hoch? Und überhaupt: Wie gesund oder ungesund ist deutsche Wurst eigentlich? Welche Sorten kann man bedenkenlos essen? Welche machen dick? Und welche sollte man lieber vermeiden? Spitzenkoch Nelson Müller nimmt diesmal vom Aufschnitt bis zur Leberwurst alles kritisch unter die Lupe und gibt Tipps vom Profi, wie man mit Wurst auch mal ganz andere Mahlzeiten gestalten kann als nur die klassische Brotzeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bratwurst, Aufschnitt & Co. - Wie gut sind unsere Wurstwaren? Regie: Daniel Maiterth/Jörn Schnitger Kamera: Björn Schneider, Sebastian Wagner