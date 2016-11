Phoenix 03:45 bis 05:15 Dokumentation Die Ostsee von oben D 2013 Live TV Merken Wir glauben, die Ostsee zu kennen. Doch aus der Luft ist sie nicht mehr dieselbe: Die Farben erinnern an Karibik und Südsee. Jedes Bild ist ein Gemälde. Von Flensburg bis Usedom folgt die Flugroute der gesamten deutschen Ostseeküste. Dicht bevölkerte Städte wechseln sich ab mit einsamer Natur, der faszinierenden Boddenlandschaft und den vielen kleinen und großen Ostseeinseln. Neben den ungewöhnlichen Landschaftsaufnahmen erlaubt sich der Film immer wieder einen Schlenker in die Küstenstädte wie Kiel, Lübeck, Rostock, Stralsund oder Greifswald. Der Film beschränkt sich nicht nur auf schöne Landschaftsbilder: Er gibt Antworten auf zahlreiche Fragen der Zuschauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ostsee von oben Regie: Silke Schranz, Christian Wüstenberg Drehbuch: Christian Wüstenberg, Silke Schranz Kamera: Peter Bardehle, Klaus Stuhl

