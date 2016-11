Phoenix 18:15 bis 19:15 Dokumentation Ägypten - Leben und Sterben im Tal der Könige Tod GB 2013 Live TV Merken Der zweite Teil des Dokumentarfilms erklärt, welche Vorstellungen die Ägypter vom Leben nach dem Tod hatten. Die Archäologin Joann Fletcher befragt das ägyptische Totenbuch und steigt hinab in die Gräber, die von der italienischen archäologischen Mission 1906 erforscht wurden. Im Ägyptischen Museum Turin untersucht sie die Mumien von Kha und Merit. Die Scans der Mumien geben Aufschluss über ihre Todesursachen und das Mumifizierungsverfahren. Warum investierten die Ägypter riesige Vermögen in ihre Grabstätten? Welches Bild machten sie sich vom Leben nach dem Tod? Joann Fletcher eröffnet einen Einblick in eine geheimnisvolle Kultur, für die das Leben auf Erden "nur" so etwas wie eine Generalprobe war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Egypt: Life And Death In The Valley Of The Kings