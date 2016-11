Phoenix 09:15 bis 10:00 Dokumentation Ausverkauf am Nil Grabräuber zerstören Ägyptens Weltkultur D 2013 Live TV Merken Ein Gräberfeld bei Beni Suef, knapp hundert Kilometer südlich von Kairo. Bekannt ist die Region für gut erhaltene Grabstätten aus dem späten Reich der Pharaonen. Doch heute sieht der Friedhof aus wie ein Schweizer Käse, Hunderte von Löchern haben die Anlage durchsiebt. Grabräuber auf der Suche nach Altertümern haben die bis zu 5000 Jahre alten Gräber geschändet. Die Lage in Ägypten hat sich derart verschlechtert, dass die Menschen mittlerweile versuchen, alles zu Geld zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ausverkauf am Nil