Drei Damen reisen in den Süden. Die eine ist seit Kurzem schwanger und möchte in Barcelona ihren spanischen Geliebten heiraten. Die andere ist unglücklich verliebt und will ihren heimlich Angebeteten vergessen. Die dritte ist ein sparsamer Knickstiefel und hat vor, sich auf Kosten der anderen zu amüsieren. Und flirten will sie auch. Sie werden verfolgt von zwei ihnen bekannten Herren. In Google-Kalender eintragen