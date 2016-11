NDR 20:15 bis 21:45 Familienfilm Das Traumhotel - Kap der Guten Hoffnung D, A 2009 2016-11-19 01:00 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kurz nach der Ankunft in seinem Luxusresort in Kapstadt trifft Markus Winter, Generalmanager der Siethoff-Hotelgruppe, zufällig seinen alten Freund Jonathan Beckett wieder. Vor 30 Jahren hatte Jonathan Südafrika nach einem schweren Streit mit seinem Bruder verlassen. Nun ist er in das Land seiner Jugend zurückgekehrt, um sich endlich mit seinem Bruder zu versöhnen. Doch bei der Ankunft auf dem familiären Weingut erfährt Jonathan, dass sein Bruder gestorben ist. Sein Neffe Lennard begegnet seinem Onkel mit Misstrauen, er fürchtet, Jonathan habe es lediglich auf das Erbe abgesehen. Als Jonathan Lennards Mutter Hanna wiedertrifft, mit der ihn einst eine große Liebe verband, dauert es nicht lange, bis die alten Gefühle zwischen den beiden neu aufflammen. Während Jonathan versucht, Lennards Vertrauen zu gewinnen und eine Rettung für das verschuldete Weingut zu finden, hält Hanna eine große Enthüllung für beide Männer bereit. Markus Winter vermittelt der jungen Tierärztin Katharina Kühn einen Job bei seinem Freund Dr. Mike Kubach. Der grantige Eigenbrötler betreibt in der Abgeschiedenheit des Buschs eine Aufzuchtstation und ist zunächst wenig erfreut, dass Winter ihm ausgerechnet eine Frau zur Seite stellen will. Eine Verletzung am Bein lässt dem Macho jedoch keine Wahl, und tatsächlich erweist sich die selbstbewusste Katharina schon bald als unverzichtbare Hilfe. Als sie jedoch eines Tages auf eigene Faust die Spur von Wilderern aufnimmt, gerät sie in höchste Gefahr. Mit ganz anderen Problemen hat die junge Architektin Natalie Wagner zu kämpfen. Sie soll in Kapstadt den Bau eines gigantischen Fußballstadions betreuen. Allerdings dient das Baugelände bislang jungen Nachwuchskickern aus den umliegenden Armenvierteln als Trainingsplatz, von dem sie nun vertrieben werden sollen. Trotz der Proteste aus der Bevölkerung will Natalie den Baubeginn vorantreiben. Doch dann verliebt sie sich in Lukas Hafner, den idealistischen Trainer der Jungs, und gerät in einen Gewissenskonflikt. Auch Lukas ist schockiert, als er erfährt, aus welchem Grund Natalie wirklich in Kapstadt ist. Der jungen Liebe droht ein Ende, noch bevor sie richtig begonnen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Gila von Weitershausen (Hanna Beckett) Michael Greiling (Jonathan Beckett) Sonsee Neu (Natalie Wagner) Timothy Peach (Lukas Hafner) Lara Joy Körner (Katharina Kühn) Wolfgang Fierek (Dr. Mike Kubach) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Ulrike Münch, Hans Münch Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6