MTV 15:35 bis 16:00 Comedyserie Awkward Was geschah im letzten Jahr? USA 2016 Jenna erzählt, was die Clique letztes Jahr erlebt hat: Was führte zu der eisigen Funkstille zwischen ihr und Matty, wie kam es zu der Freundschaft zwischen Sadie und Tamara, und wie wurde Jakes und Lissas Liebe wieder entfacht? Schauspieler: Ashley Rickards (Jenna Hamilton) Beau Mirchoff (Matty McKibben) Jillian Rose Reed (Tamara) Brett Davern (Jake Rosati) Molly Tarlov (Sadie Saxton) Nikki Deloach (Lacey Hamilton) Desi Lydic (Valerie Marks) Originaltitel: Awkward Regie: Gail Lerner Drehbuch: Anna Christopher Altersempfehlung: ab 12