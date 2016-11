Disney Channel 20:15 bis 21:55 Abenteuerfilm Snow Buddies - Abenteuer in Alaska USA 2008 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fünf Golden-Retriever-Welpen aus dem gleichen Wurf, die eben noch auf den gemähten Vorortvillenwiesen ihrer benachbarten Herrchen tobten, finden sich nach einer unfreiwilligen Odyssee plötzlich im tief verschneiten Alaska wieder. Während daheim in Kalifornien Eltern und Besitzer nach ihnen suchen, schließen die Welpen Freundschaft mit coolen Huskies und nehmen getreu dem Motto, nach dem nicht die Größe, sondern allein das Herz zählt, sogar an einem berühmten Hundeschlittenrennen teil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Scott Kay (Adam) Michael Teigen (Deputy Dan) Lise Simms (Meg) Cynthia Stevenson (Jackie) John Kapelos (Jean George) Mike Dopud (Joe) Charles C. Stevenson jr. (Sheriff Ryan) Originaltitel: Snow Buddies Regie: Robert Vince Drehbuch: Robert Vince, Anna McRoberts Kamera: Kamal Derkaoui Musik: Brahm Wenger