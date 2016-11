Disney Channel 09:25 bis 10:45 Trickfilm My Little Pony: Equestria Girls - Die Geschichte von Everfree USA 2016 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Drama bei den Freundschaftsspielen unternimmt die Canterlot High einen entspannten Ausflug zum Camp Everfree. Alle Equestria Girls freuen sich sehr darauf, nur Twilight Sparkle nicht. Sie wird in Alpträumen noch immer davon geplagt, Midnight Sparkle zu sein. Hinzu kommt, dass Twilight plötzlich magische Fähigkeiten besitzt. Währenddessen haben die Camper von der "Legende von Everfree" gehört - einer Geschichte über einen Naturgeist namens Gaea Everfree, die alle angreift, die sich in ihrem Wald aufhalten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Equestria Girls - Legend of Everfree Regie: Ishi Rudell, Katrina Hadley Drehbuch: Joanna Lewis, Kristine Songco Musik: William Anderson