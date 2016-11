KI.KA 15:30 bis 16:10 Trickserie Pound Puppies Der Pfotenclub Der plappernde Papagei / Edle Hunde auf Abwegen USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der plappernde Papagei: Hütehund Zottel streunt mit ein paar Baby-Welpen in der Gegend herum. Dadurch verpasst Welpe Oskar seinen Termin mit dem Mädchen Katie an das er vermittelt werden sollte. Als Zottel dann auch noch Napoleon, dem gesprächigen Papagei des Bürgermeisters, alle Geheimnisse des Pfotenclubs verrät und der diese begeistert weiter erzählt, herrscht Chaos. Allerdings gelingt es ausgerechnet Zottel, am Ende alles wieder einzurenken und Welpe Oskar findet endlich zu seinem Menschenmädchen Katie. Edle Hunde auf Abwegen: Bei der "Pfotiküre" (Pediküre für Hunde) lernt Welpe Flummi die eitlen Hunde Fifi und Foofoo kennen, die sie gleich in ihre Wuff-Wuff-Bande einführen. Ziel der von Edelhund "Kosebert von Wackel" gegründeten Bande ist es, verwöhnten Luxushunden wieder ein normales Leben zu ermöglichen. Weil die Katze "Madame Kuschelplüsch" an Koseberts Hundeehre gekratzt hat, überredet er seine Wuff-Wuff-Bande und den Baby-Pfotenclub, mit ihm zusammen nach Südamerika auszuwandern und dort ein wildes Hundeleben zu führen. In letzter Sekunde kann der Pfotenclub die Ausreißer aus dem rasenden Zug holen und wieder ins traute Zuhause bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pound Puppies Regie: Richard Weston Drehbuch: Bart Jennett, Joe Ansolabehere Musik: Daniel Ingram