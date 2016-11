KI.KA 06:45 bis 07:05 Trickserie Huhu Uhu - Abenteuer im Kreuzkrötenkraut Orang Orangs Laden / Der gefleckte Uhu GB 2003-2004 Stereo Live TV Merken Orang Orangs Laden: Um Orang Orang, der freundliche Orang Utan, der im Kreuzkrötenkraut einen kleinen Laden betreibt, ranken sich allerlei wilde Geschichten. Denn fast jedem im Kreuzkrötenkraut hat Orang Orang schon einmal einen lustigen Streich gespielt. Die spannendste Geschichte handelt davon, wie die Komodos eines Tages versucht haben, in Orang Orangs Laden einzubrechen. Aber wie hat der Affe es bloß geschafft, dies zu verhindern? Der gefleckte Uhu: Eines Morgens wacht Kleiner Uhu mit Halsweh und einem komischen roten Fleck auf dem Bauch auf. Es dauert nicht lange, und er ist über und über mit juckenden, roten Pusteln übersät. Kleiner Uhu hat die Masern! Und das Schlimmste daran: er muss im Nest bleiben und kann nicht mit seinen Freunden spielen. Floh tut alles, um ihrem Freund die Zeit zu vertreiben und ihn gesund zu pflegen. Aber gegen die Masern kommt sie einfach nicht an. Ob die anderen Tiere aus dem Kreuzkrötenkraut vielleicht helfen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wide Eye Regie: Leo Nielsen Drehbuch: Jimmy Hibbert Musik: Keith Hopwood