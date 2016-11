Silverline 03:10 bis 04:35 Horrorfilm Von der bösen Art USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Cody und seine Freunde feiern mit seiner Mum und ihrer Biker-Gang ihren 50. Geburtstag. Als spät in der Nacht die letzten Gäste die Party verlassen, steht plötzlich Trixie blutverschmiert in der Tür. Niemand weiß was mit ihr geschehen ist. Wie vom Bösen besessen fällt die Junge Frau ihre Freunde an. Als dann noch eine Gruppe brutaler """"Rockabillys"""" aus dem Nichts auftaucht und die Freunde gefangen nimmt, droht die Gewalt zu eskalieren. Es wird in einem schrecklichen Blutbad enden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cory Knauf (Cody) Taylor Cole (Shade) Bret Roberts (Q) Christina McDowell (Megan) Tiffany Shepis (Michelle) Nick Tagas (Elroy) Joe Egender (Vernon) Originaltitel: The Violent Kind Regie: Mitchell Altieri, Phil Flores Drehbuch: Mitchell Altieri, The Butcher Brothers, Phil Flores, Adam Weis Musik: Joshua Myers Altersempfehlung: ab 18

