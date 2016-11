Silverline 23:15 bis 01:05 Kriegsfilm Roaring Currents COR 2014 20 40 60 80 100 Merken Im späten 16. Jahrhundert setzen wieder einmal die Japaner zur Invasion an im benachbarten, intern schwer zerstrittenen Korea und schrecken bei ihrem Vormarsch vor keiner Gemeinheit zurück. Der bereits mehrfach in Ungnade gefallene und stets triumphal zurück gekehrte Marineadmiral Yi Sun-shin beschließt, trotz eklatanter materieller Unterlegenheit die japanischen Seestreitkräfte in eine von gefährlichen Strömungen und Strudeln durchsetzte Meerenge zu locken und dort zu vernichten. Naiver Wahnsinn, warnen seine Gegner, doch Yi bleibt stur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Min-sik Choi (Admiral Yi Sun-Shin) Seung-ryong Ryu (General Kurushima) Jin-woong Jo (Wakizaka Yasuharu) Myung-gon Kim (Commander Todo) Jin Goo (Lim Jun-yeong) Min-woo No (Haru) Kim Tae-Hun (Kim Joong-geol) Originaltitel: Myeong-ryang Regie: Han-min Kim Drehbuch: Cheol-Hong Jeon, Han-min Kim Kamera: Tae-seong Kim Musik: Tae-seong Kim Altersempfehlung: ab 16