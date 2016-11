Silverline 18:50 bis 20:15 Actionfilm Point Blank F 2010 20 40 60 80 100 Merken Eine Nachtschicht mit Folgen: Als Krankenpfleger Samuel entdeckt, dass jemand bei dem soeben eingelieferten Unfallopfer heimlich die Schläuche gezogen hat, kann er in letzter Sekunde das Leben des Unbekannten retten. Doch am nächsten Morgen wird Samuels hochschwangere Frau entführt, und der schockierte Gatte erhält ein eiskaltes Ultimatum: Er hat exakt drei Stunden, den inzwischen als gesuchten Verbrecher Hugo Startet identifizierten und unter Bewacht gestellten Mann aus dem Krankenhaus zu schleusen - sonst stirbt Samuels Frau. Der Verzweifelte fackelt nicht lange, spritzt dem Bewusstlosen eine Dosis Adrenalin in den Körper und zerrt ihn aus dem bett. Bald befinden sich die zwei auf der Flucht vor Polizei und Auftragskillern - eine atemberaubende Hetzjagd quer durch Paris beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gilles Lellouche (Samuel Pierret) Roschdy Zem (Hugo Sartet) Gérard Lanvin (Commandant Patrick Werner) Elena Anaya (Nadia Pierret) Mireille Perrier (Commandant Fabre) Claire Pérot (Capitaine Anaïs Susini) Moussa Maaskri (Capitaine Vogel) Originaltitel: À bout portant Regie: Fred Cavayé Drehbuch: Fred Cavayé, Guillaume Lemans Kamera: Alain Duplantier Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 16