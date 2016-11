3sat 20:15 bis 21:45 Krimi Wenn Du wüsstest, wie schön es hier ist A 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zwölf herausragende Fernsehfilme des letzten Jahres können wir bis 24.11. noch einmal genießen und unseren Favoriten wählen. Zum Start läuft der österreichische Krimi „Wenn du wüsstest, wie schön es ist“. Der Polizist Muck (Gerhard Liebmann) ist in Hüttenberg im Einsatz. Als er den Mord an einem Mädchen aufklären soll, muss er sich zugleich die Frage stellen, ob er den Ort, in dem er lebt, wirklich kennt. – Sehr hintergründig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhard Liebmann (Hannes Muck) Simon Hatzl (Heinrich Plöschberger) Ines Honsel (Susanne Kert) Manuel Sefciuc (Charly Rauter) Fritz Egger (Alois Prantl) Susanne Kubelka (Renate Prantl) Arthur Klemt (Toni Malle) Originaltitel: Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Stefan Hafner, Thomas Weingartner Kamera: Thomas W. Kiennast Musik: Stefan Bernheimer