3sat 18:30 bis 19:00 Dokumentation Abenteuer Eismeer Mit dem Schiff in die Antarktis D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die "Spirit of Enderby" soll ihre Passagiere auf den Weißen Kontinent bringen - von Dunedin in Neuseeland bis ins Eis der Antarktis. An Bord: 50 Reisende und der Journalist Robert Hetkämper. Vier Wochen unterwegs - eine mühsame Zeit: Das relativ kleine Schiff rollt, stampft und schlingert durch den südlichen Ozean, kämpft sich durch die brüllenden Vierziger, die rasenden Fünfziger, die heulenden Sechziger - die einzelnen Breitengrade des Weststurms. Belohnt wird die Qual schlafloser Nächte mit spektakulären Tierbegegnungen auf den sturmgepeitschten Inseln am Wege. Auf den Campbell-Inseln und der Weltnaturerbe-Insel Macquarie findet man sich buchstäblich Auge in Auge mit Seelöwen und riesigen See-Elefanten, stolz hochfliegenden Albatrossen und riesigen Pinguin-Kolonien, denen man sich auf wenige Meter nähern kann. Dann kommt der Packeisgürtel. Das Schiff sucht vier Tage lang nach einem Weg durch die Barriere der Eisschollen, ebenso von der Natur abgewiesen wie die frühen Entdecker der Antarktis. Es geht vorbei an blau schimmernden Eisbergen, unheimlichen Riesengebilden in der unglaublich intensiven Stille eines gefrorenen Meeres, begleitet von schwimmenden Pinguinen und auf Eisschollen lagernden Robben. Für die Mühen der Anreise wird man mit großartigen Natureindrücken belohnt. Und dann, endlich: das ewige Eis der Antarktis. Der südlichste Kontinent. Man fährt mit der "Spirit of Enderby" entlang des "Ross Schelfeis", einer mehr als 100 Meter dicken Eisplatte von der Größe Frankreichs. Pinguine amüsieren die Besucher, Wale prusten vor dem Schiff. Eine Forscherin, die im Zelt auf dem kalten Kontinent lebt, erklärt ihre Faszination: "Die Natur ist so harsch, dass ich mich ganz auf mich selbst konzentrieren muss. Ich habe nur das, was sich in meinem Kopf abspielt." Wind und Wetter sind den Reisenden nicht gut gesonnen, verhindern immer wieder die Annäherung an die Eisküste. Nach nur wenigen Landungen auf dem Kontinent beginnt die Rückreise durch das Packeis und die das Schiff gnadenlos schaukelnde Dünung des Südmeeres. Was veranlasst Touristen, sich den Naturgewalten so auszuliefern, noch dazu für teures Geld? "Das Extreme reizt, das absolut Ungewöhnliche ... selbst Seekrankheit gehört zum Erlebnis. Der Weg ist hier das Ziel", erklärt ein Passagier. Robert Hetkämper porträtiert Abenteuerreisende, das Schiff mit seiner russischen Besatzung und zeigt atemberaubende Naturszenen vom ewigen Eis und der Tierwelt des südlichsten Ozeans. Sein Fazit: "Es ist eine einmalige Reise: die Eisberge, die Pinguine, die springenden Wale. Aber einmalig auch im Sinne von 'einmal ist genug'..." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Eismeer